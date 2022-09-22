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15:09, 22 сентября 2022
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В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир

В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир за семь-десять миллионов рублей, речь идет о первичном рынке комфорт-класса в старых границах Москвы. Об этом сообщает риелторская компания «Бон Тон», материалы которой есть в распоряжении «Известий».

«В диапазоне семь-десять миллионов рублей в основном представлены малоформатные лоты. От семи до девяти миллионов рублей стоят студии, составляющие 63 процента предложения. На "евродвушки" в бюджете от 9 до 11 миллионов рублей приходится 53 процента и на "однушки" — 21 процент», — говорится в материале.

По данным источника, большую долю предложений, почти 20 процентов, занимает жилье стоимостью от девяти до десяти миллионов рублей. На второй строчке находятся квартиры за семь-девять миллионов рублей — доля таких предложений на рынке недвижимости составляет 16,3 процента.

Ранее был назван самый популярный тип квартир у жителей столицы.

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