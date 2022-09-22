Назван самый популярный у москвичей тип жилья

Самым популярным жильем на вторичном рынке недвижимости оказались квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метров, сообщмла на конференции РБК «Недвижимость России: развитие в условиях новой экономики» заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

По словам Макаровой, большинство приобретенных квартир в этом диапазоне — однокомнатные и двухкомнатные. Наибольшим спросом такое жилье пользовалось в марте и апреле 2022 года, когда было приобретено 10,7 и 10,2 тысячи квартир соответственно.

На втором по популярности у жителей столицы оказалось вторичное жилье площадью от 60 до 100 квадратных метров — преимущественно трехкомнатные квартиры. Тройку лидеров замкнули квартиры площадью менее 30 квадратных метров.

«Сейчас развею один из самых популярных мифов, который сформировался на протяжении последних лет, якобы в Москве очень популярны малогабаритные квартиры, — графики показывают противоположные данные. Площадь до 30 квадратных метров — один из самых низковостребованных сегментов, где число сделок начиная с апреля текущего года не превышало тысячи регистраций в месяц», — пояснила эксперт Росреестра.

Ранее были названы ближайшие города Подмосковья с самым дешевым арендным жильем.