Большегруз протаранил шесть автомобилей в Подмосковье

По имеющейся информации, рядом с ТЦ «Мой Молл» занесло фуру, из-за чего она протаранила отбойник и шесть других автомобилей. Есть пострадавшие.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей такси на МКАД попало на видео.