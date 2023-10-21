09:42, 21 октября 2023
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Большегруз протаранил шесть автомобилей в Подмосковье
Фура протаранила шесть автомобилей в Раменском районе.
Крупное ДТП произошло в ночь на субботу, 21 октября, в районе поселка Островцы в Раменском районе Подмосковья. Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Москва с огоньком».
По имеющейся информации, рядом с ТЦ «Мой Молл» занесло фуру, из-за чего она протаранила отбойник и шесть других автомобилей. Есть пострадавшие.
Ранее ДТП с участием двух автомобилей такси на МКАД попало на видео.