Подмосковные врачи удалили большой тромб из головного мозга через ногу пациента

Трехсантиметровый тромб удалили врачи из артерии головного мозга пациента в больнице города Ступино, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Чтобы достигнуть артерии мозга, мы провели оперативное вмешательство через прокол бедренной артерии ноги с использованием трубочек-катетеров, которые ввели снизу вверх прямиком в артерии головного мозга, где и находился тромб. Затем подсоединились к специальному насосу, который втягивает в себя тромботические массы, тем самым восстанавливая кровоснабжение головного мозга», — цитирует пресс-служба заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Петра Золотарева. Врач уточнил, что извлечение тромба осложнял его большой размер — около трех сантиметров. Операция заняла более часа.

55-летнего мужчину с признаками ишемического инсульта — кривой улыбкой, несвязной речью и неспособностью передвигаться без посторонней помощи — доставили в Ступинскую больницу на скорой. После проведенной диагностики медики установили окклюзию — закупорку среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Специалисты ввели пациенту растворяющий тромбы препарат, после чего приняли решение о проведении эндоваскулярной тромбоэкстракции.

После операции у пациента постепенно начали исчезать признаки инсульта, поэтому его перевели из реанимации сосудистого центра в отделение неврологии. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке, сообщает ведомство.

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