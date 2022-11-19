Подмосковные врачи спасли беременную женщину с заражением крови и ее ребенка

Беременную женщину с заражением крови из-за аппендицита спасли врачи Видновской больницы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Медики провели 36-летней россиянке экстренную операцию, после чего она родила недоношенного ребенка с экстремально низкой массой тела.

«Проводить хирургические вмешательства беременным женщинам технически сложнее. Эта пациентка находилась на 25-й неделе беременности. Ей была выполнена аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде проводилась комплексная терапия», — цитирует пресс-служба заведующего вторым хирургическим отделением Видновской больницы Дениса Мирошникова.

Беременная женщина поступила в больницу с острым аппендицитом, осложненным гангренозным перитонитом. Это крайне опасное состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства, объяснили в Минздраве. «Отсутствие своевременной медицинской помощи при такой патологии может привести к развитию сепсиса и летальному исходу», — заявили в ведомстве.

После операции пациентку направили в Видновский перинатальный центр, где в течение четырех дней она находилась в реанимации. В результате развившейся у женщины родовой деятельности на свет появилась девочка с экстремально низким весом — 480 граммов.

Когда мать почувствовала себя хорошо, ее выписали. Ребенка оставили в медучреждении, в отделении патологии новорожденных, на несколько месяцев. На данный момент девочку выписали, ее вес достиг нормы — 2580 граммов.

Ранее в Подмосковье на свет появилась двойня с экстремально низкой массой тела. Женщина родила детей на 26-й неделе беременности.