Боня назвала причину для проверки телефона возлюбленного

Причину для проверки телефона возлюбленного назвала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Виктория Боня.

«Я доверяю своему мужчине на миллион процентов! Он совсем не дает мне повода для ревности. Но один раз я проверяла его телефон, потому что просто вдруг возникло такое желание», — написала знаменитость.

При этом личность своего возлюбленного Боня решила по-прежнему не раскрывать.

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