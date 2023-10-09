Перечислены методы борьбы с отеками

Пить достаточно воды для борьбы с отеками посоветовала в беседе с «Мослентой» телесный психолог, телесно-ориентированный терапевт, член международного альянса массажистов Анна Титова. Она отметила, что это необходимо для поддержания баланса жидкостей в организме.

«Также избегайте чрезмерного потребления соли, она задерживает жидкость. Постарайтесь есть меньше соленой пищи, обратите внимание на содержание натрия в продуктах», — сказала специалист.

Кроме того, врач посоветовала не находиться долго в одном положении, статичная поза в течение многих часов тоже способствует образованию застоя жидкости. Компрессионные гольфы или бандажи помогут улучшить кровообращение. Уменьшить отеки могут и лимфодренажные массажи, а также кардиотренировки.

При отеке ног следует их поднять выше уровня сердца, положив подушку или подставку. Чтобы убрать отек лица, Титова предложила использовать два мокрых полотенца: одно горячее, другое холодное. На протяжении нескольких минут надо по десять секунд прикладывать попеременно холодную и горячую ткань.

Если отекание становится постоянным или сопровождается другими симптомами (болью, затруднением дыхания), собеседница «Мосленты» призвала обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Ранее врач назвала основные причины появления отеков.