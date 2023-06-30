В подвале подмосковной многоэтажки организовали бордель

В Котельниках в подвале многоэтажки обнаружили бордель, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

С информацией о платных интимных услугах в полицию обратились местные жители. Как оказалось, трое жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области организовали бордель в бане, расположенной в подвале многоэтажки. На месте были также задержаны пять девушек из республик ближнего зарубежья в возрасте от 25 лет до 31 года.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Трем организаторам судом избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Подмосковье сутенер организовал точку по оказанию секс-услуг на парковке.