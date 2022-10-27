Бородина раскритиковала один тип квартир в Москве

Один тип квартир в Москве раскритиковала телеведущая Ксения Бородина. В истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), знаменитость негативно отозвалась о домах без балконов.

«Сейчас огромное количество домов строят без балкона. А вот я не могу так. Мне становится нечем дышать. Я обожаю спать с открытым окном и просто задыхаюсь в таких новостройках», — написала Бородина.

Телеведущая выразила удивление, как в подобных квартирах могут комфортно жить люди. На эти размышления звезду натолкнула съемка, организованная в одном из небоскребов центра «Москва-Сити».

Ранее Ольга Бузова рассказала о ремонте в новой московской квартире. Она призналась, что ремонт доделан, но с переездом она пока не торопится.