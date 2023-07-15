Босоногий пассажир в столичном метро попал на видео
Босоногий мужчина в столичном метро возмутил пользователей сети.
Босоногий пассажир в столичном метро попал на видео, опубликованное в группе «Топ ВАО г. Москва» в социальной сети «ВКонтакте».
«Босоногого пассажира заметили на желтой ветке. Интересно, где обувь потерял?» — подписал ролик автор поста. В кадре опрятно одетый мужчина с рюкзаком за спиной идет в толпе других пассажиров подземки без обуви.
Увиденное возмутило пользователей сети. «Куда охрана смотрит? В правилах четко прописано, что так нельзя», «Не положено босиком в метро, это нарушение техники безопасности!» — написали юзеры.
«Да всякое бывает. Может, обувь зажевало или она порвалась так, что ходить невозможно. И чтобы взять новую обувь, нужно доехать до дома или магазина. Я думаю, если человек внешне адекватен, охрана нормально реагирует», — ответили им.
Несколько человек иронично предположили, что герой видео только что закрыл ипотеку. «Хорошо еще, что в штанах остался», — отметил один из них.
Ранее девушка прокатилась без обуви в поезде московского метро и возмутила пользователей сети.