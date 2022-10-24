Юрист назвала плюсы и минусы брачного договора

Плюсы и минусы заключения брачного договора «Мосленте» назвала юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

«По закону, все совместно нажитое во время брака имущество при разводе делится поровну. Заключение брачного договора позволит отойти от этого принципа. Стороны могут изменить размер долей по своему усмотрению. И распространить данное соотношение долей как на все имущество, так и на часть. На разное имущество можно установить различное соотношение долей», — назвала один из плюсов юрист.

По словам юриста, режим раздельной собственности оставляет право сохранения имущества за одним из супругов, что позволит распоряжаться им без согласия партнера. Кроме того, в документе можно предусмотреть судьбу будущих приобретений, а также расписать порядок использования доходов и распределение затрат: какой заработок будет считаться общим, а какой только конкретного супруга, на что будет использоваться тот или иной доход.

«Главный минус договора лежит в области этики, именно из-за этических соображений он не получил в нашей стране широкого распространения. Бытует мнение, что заключение брачного договора — это проявление меркантильности, недоверия к супругу. И эти мысли о возможном разводе еще до свадьбы якобы могут разрушить брак в самом начале. Однако этот минус может трансформироваться в плюс. Если все имущественные вопросы изначально урегулированы, то и поводов для ссор будет меньше. А значит, и брак будет крепче», — поделилась своим мнением Миронова.

Еще один недостаток договора — траты на его оформление. Кроме того, в случае ошибочных формулировок в договоре его через суд могут признать недействительным, заключила специалист.

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