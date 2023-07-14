10:19, 14 июля 2023
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Известный японский бренд автомобилей ушел из России
Автомобильный бренд Isuzu Motors ушел из России.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Известный автомобильный бренд грузовиков и пикапов Isuzu Motors ушел из России. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo News со ссылкой на собственный источник.
По имеющейся информации, автоконцерн покинул российский рынок из-за проблем с поставками автозапчастей. Компания продала завод Isuzu в Ульяновске автопроизводителю Sollers.
Ранее стало известно, что возобновятся поставки автомобильных деталей Mercedes-Benz в Россию.