Известный японский бренд автомобилей ушел из России

Известный автомобильный бренд грузовиков и пикапов Isuzu Motors ушел из России. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo News со ссылкой на собственный источник.

По имеющейся информации, автоконцерн покинул российский рынок из-за проблем с поставками автозапчастей. Компания продала завод Isuzu в Ульяновске автопроизводителю Sollers.

Ранее стало известно, что возобновятся поставки автомобильных деталей Mercedes-Benz в Россию.