В Россию вернутся автозапчасти Mercedes-Benz

В Россию снова начнут поставлять автомобильные детали Mercedes-Benz, а также возобновят гарантийную поддержку клиентов. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По имеющейся информации, в ближайшие дни центральный склад запчастей «Мерседес-Бенц рус» возобновит работу в России, благодаря чему оригинальные детали для машин вернутся в центры продаж и сервисы обслуживания.

Кроме того, рассматривается вопрос о возобновлении продаж автомобилей этой марки на российском рынке, добавила генеральный директор компании «Мерседес-Бенц рус» Наталья Королева.

Ранее стало известно, что производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье.