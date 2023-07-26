Сотрудника авиакомпании поймали с десятками крупных бриллиантов в трусах

Сотрудника авиакомпании с бриллиантами на миллионы рублей в трусах поймали во Внуково, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ФТС России.

По информации ведомства, таможенники аэропорта задержали прилетевшего в Москву из ОАЭ 39-летнего гражданина Узбекистана в «зеленом» коридоре, так как при сканировании в его багаже были замечены подозрительные предметы.

Во время досмотра в чемодане мужчины нашли 13 коробок с брендовыми гаджетами и 40 сертификатов на драгоценные камни, подтверждающие их подлинность. Самих камней при этом не было. Инспекторы попросили задержанного добровольно выдать спрятанные товары, но тот заявил, что у него их нет.

Таможенники провели личный досмотр пассажира и нашли тайник в его нижнем белье: иностранец упаковал россыпь прозрачных камней и 62 крупных камня прозрачного и голубого цвета в три полимерных пакета и обмотал скотчем.

Задержанный объяснил, что работает в одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, а в Москву прилетел навестить родственников и с местными правилами якобы знаком лишь частично. Все найденные товары, по его словам, он хотел подарить родным.

Проведенная экспертиза показала, что все изъятые у пассажира драгоценные камни — это бриллианты, их общая стоимость составляет около пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Если все найденные у мужчины гаджеты признают новыми, ему также грозит наказание по статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»).

Иностранец арестован до выяснения обстоятельств.

Ранее радиоактивные игральные карты обнаружили у пассажирки в московском аэропорту.