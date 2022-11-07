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16:51, 07 ноября 2022
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Брокер дал советы по инвестированию в московскую недвижимость

Брокер дал советы по инвестированию в московскую недвижимость
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Советы по инвестированию в московскую недвижимость дал россиянам лицензированный брокер, специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк. В беседе с «Мослентой» он пояснил, что сейчас лучше всего выкупать подешевевшие объекты с использованием льготной ипотеки.

«В цифрах это выглядит так: "еврооднушку" у метро можно выкупить в Москве за 9-10 миллионов рублей с ипотекой 0,1-1 процента, при таких ставках мы получаем платеж примерно 25-30 тысяч рублей в месяц, а сдавать в аренду можем за 45-50 тысяч рублей в месяц. Таким образом, формируется цикл, в котором квартира сама оплачивает кредитное плечо в виде ипотеки, а мы получаем дополнительный доход», — рассказал специалист.

По его словам, в долгосрочной перспективе такая стратегия дает инвестору возможность получения высоколиквидного актива стоимостью в несколько миллионов и пассивный доход, превышающий среднюю пенсию в три-четыре раза.

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