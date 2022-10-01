Стало известно о мошенничестве при продаже бронежилетов в Москве

Житель Москвы стал жертвой мошенников после того, как решил купить в интернете бронежилет для мобилизованного друга. Стало известно, что мужчина попал на фишинговый сайт, замаскированный под сайт военторга, сообщает Telegram-канал Baza.

«Один из знакомых скинул ему ссылку на сайт с нужным товаром за 60 тысяч рублей. Правда, купить бронежилет там можно было только через систему быстрых платежей», — говорится в сообщении.

Пострадавшего горожанина это не смутило, и он перевел всю сумму, после чего получил уведомление об ошибке.

Россиянин связался с представителями сайта, и ему сообщили, что следует оформить возврат, для чего необходимо ввести данные своей карты. При этом условием для возврата денежных средств было наличие на счету суммы, не менее ранее списанной. На этом этапе москвич понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в полицию.

Ранее распространенный метод получения мошенниками личных данных россиян раскрыл гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Это возможно благодаря номеру телефона, предупредил эксперт.