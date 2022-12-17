Россияне бросились бронировать коттеджи в Подмосковье на Новый год. Спрос на аренду загородных домов резко увеличился в середине декабря, сообщили РИА Новости эксперты рынка недвижимости.

«За вторую неделю декабря 2022 года спрос на посуточную аренду загородных домов в Московской области вырос на 84,6 процента год к году», — сообщил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса объявлений Андрей Кромочкин.

Это при том, что спрос на аренду домов в октябре этого года был на 60 процентов ниже, чем в октябре 2021 года. В прошлые года снимать загородную недвижимость начинали уже в сентябре. Из-за сложной экономической ситуации в стране в этом году люди долго не решались бронировать коттеджи на праздники в этом году, отметили специалисты.

Однако, по словам Кромочкина, в декабре спрос все же начал расти, а вместе с ним и объем предложений на рынке — по сравнению с прошлым годом количество объявлений о посуточной аренде загородных домов увеличилось на 27 процентов.

Стоимость посуточной аренды коттеджей выросла на семь процентов год к году — в среднем до 16 тысяч рублей. Снятие дома в Подмосковье на трое суток, с 31 декабря по 2 января, в среднем стоит 110 тысяч рублей, рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, цены на бронирование загородной недвижимости до конца текущего года могут вырасти еще как минимум на 30 процентов.

Ранее стала известна стоимость услуги по украшению загородного дома к Новому году.