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22:33, 02 ноября 2022
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Названы самые популярные города для бронирований квартир в новогодние праздники

Названы самые популярные города для бронирований квартир в новогодние праздники
Фото: Vadim Babenko / Unsplash

Самые популярные города для бронирований квартир и домов в новогодние праздники назвал сервис «Суточно.ру», сообщает «Российская газета». Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург.

В списке востребованных городов, где россияне чаще всего снимают квартиры на праздники, оказались Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Эсто-Садок и Кировск. В прошлом году среди популярных направлений также были Ялта и Севастополь.

При этом цены на аренду жилья в праздники за год увеличились на 22 процента — в среднем с 4280 до 5210 рублей за сутки. Сильнее всего выросла стоимость аренды в Сочи — на 65 процентов, до 5300 рублей за сутки. Суточная аренда также подорожала на 53 процента в Кисловодске — до 4170 рублей, в Казани — на 34 процента, до 4950 рублей, в Санкт-Петербурге — на 19 процентов, до 4500 рублей, в Москве — на 12 процентов, до 4950 рублей, Калининграде — на семь процентов, до 3760 рублей.

Частные дома чаще всего снимают в Архызе, Шерегеше, Сортовале, Суздале, Кисловодске, Великом Устюге, Сочи, Санкт-Петербурге, Терсколе, Хвалынске. Цены на дома за год в среднем выросли на 44 процента, до 13 268 рублей.

Ранее россияне определили подходящие для «отпуска мечты» направления внутри страны.

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