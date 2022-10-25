Россияне определили подходящие для «отпуска мечты» направления внутри страны

Подходящие для «отпуска мечты» направления внутри страны определили россияне в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, Москва оказалась в рейтинге популярных регионов для путешествий. Однако набрала лишь четыре процента голосов и замкнула топ-15 городов. При этом больше всего голосов набрал Байкал, куда хотели бы отправиться 29 опрошенных россиян. На втором месте оказался Крым с 21 процентом голосов, а на третьем с 19 процентами голосов — Алтай. Санкт-Петербург и Сочи замкнули первую пятерку, набрав 15 и 14 процентов ответов соответственно.

В топ-10 вошли также Камчатка, Карелия, Дальний Восток, Краснодар и Калининград, а третью пятерку, помимо столицы, составили Алтайский край, Кавказ, Дагестан и Владивосток.

Ранее россияне раскрыли свои траты на отпуск. В самую большую сумму отдых обошелся жителям Москвы и составил в среднем 67 тысяч рублей на человека.