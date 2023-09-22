Брусничный бум начался в Подмосковье

Брусничный бум начался на юго-востоке Подмосковья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Найти созревшие плоды на кустарниках семейства вересковых можно в лесах Егорьевска, Коломны, Луховиц и Шатуры.

«Брусника любит хвойные и смешанные светлые леса, сосновые боры, просеки, иногда болота. Эти ягоды напоминают грозди винограда», — рассказали в ведомстве.

В комитете уточнили, что из-за особенности корней, стеблей и листьев брусничный куст может жить более сотни лет, но не каждый год плодоносить: после обильного урожая он «берет пару лет на отдых».

Ранее о связи поллиноза и аллергии на ягоды и фрукты заявила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.