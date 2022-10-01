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23:05, 01 октября 2022
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Названа средняя цена букета ко Дню учителя в Москве

Названа средняя цена букета ко Дню учителя в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Средняя цена букета ко Дню учителя в Москве будет составлять менее тысячи рублей. Такие данные агентству городских новостей «Москва» назвала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«В среднем — где-то 700-800 руб. Я имею в виду букет — это несколько сортов цветов плюс несколько видов зелени. Если говорим о цветах, то по сравнению с 1 сентября фактически ничего не изменилось, цена осталась та же самая», — поделилась эксперт.

По ее словам, дефицита цветов в этом году не наблюдается. В ассортименте есть тюльпаны, пионы, экзотические растения, традиционные гладиолусы, хризантемы и розы. Сафронова посоветовала выбирать букеты в «осенней» цветовой гамме.

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