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10:22, 19 октября 2022
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Старые буквы «М» с входов в московское метро раскупили меньше чем за час

Старые буквы «М» с входов в московское метро раскупили меньше чем за час

Меньше чем за час были раскуплены последние 18 старых букв «М», маркировавших ранее входы в столичное метро. Последняя распродажа состоялась в среду, 19 октября, сообщает Департамент транспорта Москвы.

«Это те самые знакомые всем с детства символы метро. Долгие годы они ежедневно указывали путь в столичный метрополитен миллионам пассажиров и стали «визитной карточкой» не только метро, но и столицы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все 18 символов были раскуплены за 52 минуты. Забрать свою букву «М» можно было в сувенирном магазине на станции метро «Маяковская».

В 2014 году студия Артемия Лебедева разработала новый, единый логотип буквы «М». Тогда же легендарную букву заменили на всех станциях метро, а старые символы стали выставлять на продажу.

Ранее москвичи выбрали названия для сквера, четырех улиц и новых станций метро.

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