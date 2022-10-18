Москвичи выбрали названия для улиц и новых станций метро

Названия для сквера, четырех улиц и новых станций метро выбрали москвичи на портале «Активный гражданин». Результаты голосования появились на официальном сайте мэра Москвы.

«Для станции метро, которая появится на территории аэропорта Внуково и будет полностью интегрирована в его инфраструктуру, москвичи выбрали соответствующее название — "Аэропорт Внуково". Этот вариант получил 54 процента голосов», — говорится в сообщении.

64 процента «активных граждан» проголосовали за открытие одноименной станции метро у парка развлечений «Остров мечты», а по решению 68 процентов респондентов конечную станцию этой ветки назовут «Бирюлево». За появление станций «Корниловская» и «Троицк» новой радиальной Троицкой линии метро проголосовали 52 и 71 процента участников соответственно.

В районе Хорошево-Мневники появится станция «Бульвар Генерала Карбышева» (46 процентов голосов), а новая станция Калининско-Солнцевской линии получит название «Пыхтино» (51 процент).

Кроме того, 45 процентов жителей столицы решили дать безымянному скверу в Хамовниках название «Громыко» в честь советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. 61 процент москвичей отдали голоса улице Лабораторной в районе Соколиная Гора, 46 процентов решили назвать улицу рядом с Научно-исследовательским институтом радио в честь одного из создателей современного телевидения ученого и профессора Марка Кривошеева. Идею появления Джазовой улицы в Бутырском районе поддержали 54 процента, а Академика Чазова — 58.

Ранее стал известен срок открытия новой ветки в столичном метро.