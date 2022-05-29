Самый известный бургер «Макдоналдса» уйдет из российского меню

Из российского меню «Макдоналдса» после ребрендинга уйдет его самый известный бургер — «Биг Мак». Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает издание Mash.

По информации источника, данное блюдо имеет слишком сильную имиджевую привязку. Картошка, наггетсы и креветки останутся в меню, но салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей», а также «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури» — нет. Также исчезнет импортная газировка, ей на смену придет отечественная «Черноголовка». Остальные позиции приобретут новые названия.

В компании также сообщили, что обучение персонала останется прежним — через McFamily. Сокращения состава в ближайшие два года не ожидается.

Ранее психолог, преподаватель эмоционально-образной терапии Светлана Ладейщикова объяснила феномен популярности «Макдоналдса» у россиян.