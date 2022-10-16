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17:05, 16 октября 2022
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Названы самые бюджетные маршруты путешествий на поезде из Москвы

Названы самые бюджетные маршруты путешествий на поезде из Москвы
Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Самые бюджетные маршруты путешествий на поезде со средним чеком до тысячи рублей из Москвы назвал российский сервис онлайн-продажи билетов «Туту.ру», сообщает РИА Новости.

Так, самым дешевым маршрутом оказался Переславль-Залесский, билет до которого обойдется путешественнику в 386 рублей в одну сторону. На втором месте оказалась Калуга, где средний чек был зафиксирован на отметке 696 рублей. Тройку лидеров замыкает Тула, куда билет будет стоить 783 рубля.

Также среди бюджетных вариантов путешествия на поезде оказались Ростов Великий — 874 рубля в одну сторону, Рязань — 918 рублей, Ярославль — 954 рубля и Брянск — 989 рублей.

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