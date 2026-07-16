Бывший дворник под Москвой устал работать и украл 11 велосипедов

Бывший дворник под Москвой устал работать и решил действовать иначе — он украл 11 велосипедов из подъездов жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

Все произошло в подмосковном поселке Мисайлово.

47-летний бывший дворник заходил в подъезды при помощи универсального магнитного ключа, выданного на работе, выбирал понравившиеся модели и затем уезжал на краденых велосипедах. Его действия попали на видео.