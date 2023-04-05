Бывший магазин Zara под названием Maag в центре Москвы попал на видео
Москвичи обрадовались возвращению в Россию магазинов Zara под названием Maag.
Магазин, ранее работавший под вывеской Zara в центре Москвы, попал на видео с объявлением о скором открытии под названием Maag. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».
На кадрах с Кузнецкого моста можно увидеть обновленную торговую точку с новой вывеской Maag. Приложение «Яндекс Карты» показывает, что торговая сеть Maag откроется в Москве по 11 адресам. В России также заработал онлайн-магазин бренда, однако просмотр и покупка вещей пользователям пока недоступна.
Россияне в комментариях обрадовались возвращению известного бренда и с юмором отметили, что теперь за одеждой не придется ездить за границу. «Вот и в Казахстан не надо ехать в Zara», — написали москвичи.
Подписчики также задались вопросом, будет ли одежда продаваться с ярлыками нового названия или производители предпочтут оставить старое наименование бренда.
Ранее сообщалось, что магазины Zara и Bershka под новыми названиями откроются в Москве в апреле.