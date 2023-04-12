Бывший «солнцевский браток» попытался ограбить алкомаркет с игрушечным оружием

На кадрах бывший «солнцевский браток» наставляет на сотрудника магазина пластмассовое оружие. Попытка ограбления не удалась — на место вызвали полицию. Экс-участнику ОПГ грозит уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»).

По данным Mash, ранее 61-летний Лаптев отбывал наказание за разбой, изнасилование и грабежи, уточнил источник.

Ранее подмосковного полицейского задержали за серию ограблений домов в Нижегородской области. Преступления правоохранитель совершил в свободное от службы время.