Бывший «солнцевский браток» попытался ограбить алкомаркет с игрушечным оружием
Mash: экс-участник «солнцевской» ОПГ ворвался в алкомаркет с игрушечным автоматом.
Экс-участник группировки «Солнцевская» Вадим Лаптев по прозвищу Лапоть ворвался в столичный алкомаркет с игрушечным автоматом. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах бывший «солнцевский браток» наставляет на сотрудника магазина пластмассовое оружие. Попытка ограбления не удалась — на место вызвали полицию. Экс-участнику ОПГ грозит уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»).
По данным Mash, ранее 61-летний Лаптев отбывал наказание за разбой, изнасилование и грабежи, уточнил источник.
Ранее подмосковного полицейского задержали за серию ограблений домов в Нижегородской области. Преступления правоохранитель совершил в свободное от службы время.