Подмосковного полицейского задержали за серию ограблений домов

За серию ограблений домов в Нижегородской области задержали полицейского из Подмосковья и его напарника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Подозреваемый — сержант Пушкинского управления полиции. Серию краж с подельником от совершил в свободное от службы время. Мужчины успели проникнуть в шесть домов и вынести деньги и ценные вещи в четырех из них. Всего грабители похитили более 90 тысяч рублей наличными, часы Grand Seiko и Rolex стоимостью 5,6 тысячи евро и 700 тысяч рублей соответственно, а также часы марок Breitling, Zenith El Primero, Hublot, Longines, Corum, Audemars, Elysee и Essence.

По данным источника, на преступления правоохранителя толкнуло наличие крупных долгов. Ограбления домов он совершил в сентябре 2022 года. В марте 2023 года их с подельником задержали в Подмосковье.

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