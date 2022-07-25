Названы цели создания мини-садов во дворах Москвы

Цели создания мини-садов во дворах столицы «Мосленте» назвала жительница города, ландшафтный архитектор Надежда Астанина. Проекты ее команды связаны не только с возвращением природы на улицы Москвы, но и с работой с жителями.

«Как люди у нас эстетически воспринимают природу? Розы, изобилие, все яркое, — для них это красиво. А местные виды у нас не такие яркие, и не такие красивые, как розы. Хотя для природы они гораздо более ценны: для насекомых, для птиц. Но у людей эстетика еще другая — эстетика стриженного газона, как символа благополучия. Красивые розы, ухоженные клумбы ассоциируются с тем, что в городе хорошо», — сказала Астанина.

По ее словам, природные мини-сады призваны изменить этот эстетический вектор, показать людям, что природа города тоже может быть красивой. «В этом есть своя эстетика, часто более интересная, чем клумба из однолетников», — заявила собеседница «Мосленты».

Ранее характерную черту московского пейзажа назвал архитектор Борис Уборевич-Боровский. По его мнению, столица отличается большим количеством старых деревьев с огромными кронами.