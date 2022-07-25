Город
Сегодня в 00:32
1 мин.

Названы цели создания мини-садов во дворах Москвы

Названы цели создания мини-садов во дворах Москвы
Фото: Jan Canty / Unsplash

Цели создания мини-садов во дворах столицы «Мосленте» назвала жительница города, ландшафтный архитектор Надежда Астанина. Проекты ее команды связаны не только с возвращением природы на улицы Москвы, но и с работой с жителями.

«Как люди у нас эстетически воспринимают природу? Розы, изобилие, все яркое, — для них это красиво. А местные виды у нас не такие яркие, и не такие красивые, как розы. Хотя для природы они гораздо более ценны: для насекомых, для птиц. Но у людей эстетика еще другая — эстетика стриженного газона, как символа благополучия. Красивые розы, ухоженные клумбы ассоциируются с тем, что в городе хорошо», — сказала Астанина.

По ее словам, природные мини-сады призваны изменить этот эстетический вектор, показать людям, что природа города тоже может быть красивой. «В этом есть своя эстетика, часто более интересная, чем клумба из однолетников», — заявила собеседница «Мосленты».

Ранее характерную черту московского пейзажа назвал архитектор Борис Уборевич-Боровский. По его мнению, столица отличается большим количеством старых деревьев с огромными кронами.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.