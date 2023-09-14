Желающая вылечить сына от алкоголизма москвичка «наняла» умершую целительницу

На уловки мошенников попалась желающая вылечить сына от алкоголизма 65-летняя москвичка, сообщает Baza.

По информации канала, отчаявшаяся пенсионерка нашла в газете контакты целительницы. Позвонив по одному из указанных номеров, она описала свою ситуацию. Ответившая ей женщина согласилась помочь и попросила десять тысяч рублей, чтобы поставить свечи в храме.

Через несколько дней «целительница» перезвонила москвичке, заявила, что необходимо срочно провести обряд, и потребовала на это 150 тысяч рублей. Пенсионерке пришлось взять кредит.

После этого «колдунья» за 20 тысяч рублей велела женщине провести самостоятельный обряд на Кузьминском кладбище: вырыть яму на мужской могиле и закопать там пустую бутылку из-под водки, а в женской могиле зарыть футболку.

Москвичка сделала все по инструкции, но ее «спасительница» перестала выходить на связь. Женщина нашла газету с объявлением и позвонила по второму указанному там номеру. Ответивший ей мужчина заявил, что целительница умерла в 2007 году. Пенсионерка поняла, что ее обманули аферисты.

Ранее столичный пенсионер по совету мошенников продал квартиру и купил криптовалюту.