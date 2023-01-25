Названа цена самых дешевых арендных квартир в Москве

Самые дешевые арендные квартиры в Москве сдавались за 25 тысяч рублей, однако таких предложений было всего 4,3 процента из общего объема. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Инком-Недвижимость».

«Лоты с ценой 26-45 тысяч рублей в месяц занимают 37,4 процента в экспозиции, жилплощадь стоимостью 46-65 тысяч рублей — 28,7 процента, квартиры по цене от 66 тысяч рублей в месяц и выше — 29,6 процента, рассказали в компании», — пишет издание.

Цены на аренду однокомнатных квартир больше всего снизились на юго-востоке города — на 5,5 процента — с 34,9 тысячи рублей в январе 2022 года до 33 тысяч рублей в январе 2023 года. В Юго-Западном округе стоимость упала на 5,2 процента — с 38,3 тысячи рублей до 36,3 тысячи рублей. На востоке города снять жилье стало дешевле на 3,7 процента — средняя стоимость квартир сократилась с 35 тысяч рублей до 33,7 тысячи рублей.

В центре Москвы арендная ставка на «однушки» сократилась на 3,5 процента — с 57 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. На юге города зафиксировано снижение на 2,8 процента — с 35,6 тысячи рублей до 34,6 тысячи рублей, в Северо-Западном административном округе — на 2,6 процента — с 38,2 тысячи рублей до 37,2 тысячи рублей. На западе столицы цены на арендное жилье снизились на 2,3 процента — с 44 тысяч до 43 тысяч рублей.

Ранее были названы районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в Москве.