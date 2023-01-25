Названы районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в Москве

Районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в нецентральных районах Москвы назвали «Мосленте» аналитики жилого кластера «СОЮЗ». Лидерами рейтинга стали Нагатинский Затон и Даниловский район.

«На рынке премиум-класса выделяются четыре локации, где квартиры и апартаменты продаются по 500-600 тысяч рублей за квадратный метр — Нагатинский Затон и Даниловский район на юге, Хорошево-Мневники на северо-западе и Беговой — на ближнем севере», — говорится в релизе.

В районах Хорошевский и Сокольники показатель балансирует рядом с отметкой в 700 тысяч рублей за квадратный метр. Ожидаемо возглавляют рейтинг нецентральных локаций с самым дорогим жильем премиум-класса Дорогомилово — 948 тысяч рублей за квадратный метр и Раменки — 1016,6 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно о резком падении цен на арендное жилье в центре Москвы.