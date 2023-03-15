Названа цена самых дешевых апартаментов в Москве

Цену самых дешевых апартаментов «Известиям» назвали эксперты компании «Метриум». По их словам, 12,2 квадратных метра такого жилья в начале 2023 года в Москве были выставлены на продажу за 2,9 миллиона рублей.

На втором месте в списке оказались апартаменты площадью 11,8 квадратных метра стоимостью в 3,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнуло жилье площадью 10,8 квадратных метра за 3,5 миллиона рублей, рассказали специалисты компании.

Самая недорогая квартира в новостройке площадью 10,1 квадратных метра стоит 3,6 миллиона рублей. За 4,3 миллиона рублей можно приобрести квартиру площадью 11,8 квадратных метра, за 5,3 миллиона — жилье в новом доме площадью 22,1 квадратных метра.

Ранее стало известно, что цена самой недорогой элитной квартиры в Москве составляет более 30 миллионов рублей.