07:27, 14 марта 2023
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Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве
Стоимость самой дешевой элитной квартиры в Москве составила более 30 миллионов рублей.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Стоимость самой дешевой элитной квартиры в Москве составила более 30 миллионов рублей, цену назвали «Известиям» аналитики компании «Метриум».
По имеющейся информации, студия площадью 27 квадратных метров продается в апарт-комплексе за 32,9 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию элитной новостройки в районе Якиманка планируется в нынешнем году.
Аналитики отметили, что в 2023 году будет введено 22 объекта делюкс- и элитного класса, что на 314 процентов больше, чем годом ранее.
Ранее были названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем. Лидерами рейтинга стали Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.