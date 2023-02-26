Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем

Районы старой Москвы с максимально подешевевшим за год первичным жильем массового сегмента называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Лидерами рейтинга стали Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.

«Лидерство района Проспект Вернадского связано с тем, что частный девелопер существенно снизил стоимость последних нераспроданных апартаментов в многофункциональном центре Vernadskogo 41 — единственном проекте, реализуемом сейчас в данной локации. В Тропарево-Никулино цены на массовые новостройки упали в связи со стартом продаж в новом корпусе масштабного апарт-проекта Citimix с большим дисконтом по отношению к рынку», — объяснила управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка.

В районе Проспекта Вернадского средняя стоимость квартир в новостройках упала на 39 процентов. Если в январе 2022 года квадратный метр жилья оценивался в 385,7 тысячи рублей, то в январе 2023-го — в 277,4 тысячи рублей.

Средняя цена «квадрата» в Тропарево-Никулино снизилась на 23,8 процента — с 317,4 до 258,8 тысячи рублей.

Ранее столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду назвал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.