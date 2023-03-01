Названа цена самой дешевой проданной квартиры в Москве

Цена самой дешевой проданной квартиры в московской новостройке в январе 2023 года составила более четырех миллионов рублей, сообщили «Известиям» специалисты департамента аналитики и консалтинга VSN Realty.

«Средний бюджет покупки по объектам комфорт-класса в январе составил 10,9 миллиона рублей, минимальная цена сделки была 4,2 миллиона рублей, максимальная — 21,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столиц при этом оценивается в 252 тысячи рублей. За год этот показатель снизился на три процента, уточнили эксперты. По их данным, суммарно за первый месяц 2023 года было продано 2300 строящихся квартир и апартаментов в границах старой Москвы.

Ранее были названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем.