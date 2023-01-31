Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье

Цену самых дешевы дач в Подмосковье называет «РБК» со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики». За 250-300тысяч рублей чаще всего предлагаются участки площадью от четырех до восьми соток в старых садовых товариществах с заброшенной территорией.

«Имеющийся дом небольшой (20–30 квадратных метров) и чаще всего в плохом состоянии. Коммуникаций там обычно нет, в доме из удобств только электричество, на участке есть колодец. Находятся такие объекты на значительном удалении от Москвы (100 километров от МКАД и более)», — говорится в сообщении.

Например, за 250 тысяч рублей можно купить дом с электричеством площадью 20 квадратных метров под снос на участке семь соток в СНТ «Таежный» рядом с Коломной в 110 километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе.

За 300 тысяч рублей продается дом площадью 30 квадратных метров под снос в 99 километрах от МКАД и десять километров до Можайска в СНТ «Солнечное». На территории участка есть водопровод и электричество.

Недорогие варианты дачных участков можно найти по Егорьевскому, Горьковскому, Минскому, Рязанскому, Каширскому направлениям Подмосковья.

По имеющейся информации, по минимальной цене чаще всего предлагают недостроенные дома и дачи. Такой вариант можно рассмотреть, если заинтересовал сам участок, но на достройку дома может уйти сумма, в разы превышающая изначальный ценник.

Ранее стали известны регионы с максимально выросшей стоимостью дач.