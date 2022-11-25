Стали известны регионы с максимально выросшей стоимостью дач

Регионы с максимально выросшей стоимостью дач называет РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики». Как стало известно, Московская область оказалась на шестом месте рейтинга.

«В сегменте дач, в отличие от коттеджей, рост цен в 2022 году не прекращался. Среди причин роста — изменение структуры предложения в пользу более дорогих лотов. Однако покупатели выбирают в первую очередь наиболее доступные варианты», — заявила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

По данным экспертов, сильнее всего загородное жилье подорожало в Новосибирской и Свердловской областях — на 82 и 45 процентов соответственно. Приобрести дачу на территории первой из них сегодня можно в среднем за 3,55 миллиона рублей, на территории второй — за 3,67 миллиона рублей.

Третье место заняла Омская область (плюс 29 процентов), четвертое — Волгоградская (плюс 23 процента). Пятую позицию разделили набравшие по 21 проценту Красноярский край и Республика Татарстан. Дачи в оказавшемся на шестой строчке списка Подмосковье подорожали на 16 процентов — с 3,78 до 4,5 миллиона рублей.

В среднем по России стоимость дач с начала 2022 года увеличилась на 17 процентов, достигнув в ноябре 3,48 миллиона рублей, сообщают эксперты. Под дачами они подразумевают одноэтажные дома площадью 50-500 «квадратов», необязательно пригодные для круглогодичного проживания.

Ранее аналитики перечислили районы с самым дешевым жильем в Москве. По их данным, самые доступные по цене квартиры на первичном рынке находятся в Кузьминках, Вешняках и Филимонковском.