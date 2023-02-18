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18:29, 18 февраля 2023
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Названа средняя цена дома на Рублевке

Названа средняя цена дома на Рублевке
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Среднюю цену дома в элитных загородных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье назвали аналитики NF Group, передает РИА Недвижимость. По их данным, стоимость составляет более 450 миллионов рублей.

«На Рублевке зафиксирован самый высокий средний бюджет вторичного предложения — 481 миллион рублей за коттедж. За год показатель увеличился на пять процентов», — говорится в сообщении.

481
миллион рублей

средняя цена дома на Рублевке

При этом продажи недвижимости на этой территории резко сократились более чем в три раза. Так, в 2021 году на Рублевке было продано больше 250 домов, то в 2022 году всего 74, рассказал директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, отметив, что падение покупательской активности связано с экономической нестабильностью.

Ранее были названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы.

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