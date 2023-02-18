Названа средняя цена дома на Рублевке

Среднюю цену дома в элитных загородных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье назвали аналитики NF Group, передает РИА Недвижимость. По их данным, стоимость составляет более 450 миллионов рублей.

«На Рублевке зафиксирован самый высокий средний бюджет вторичного предложения — 481 миллион рублей за коттедж. За год показатель увеличился на пять процентов», — говорится в сообщении.