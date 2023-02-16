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14:07, 16 февраля 2023
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Названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы

Названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на квартиры в одном из самых дешевых с точки зрения покупки недвижимости районов Москвы назвал в беседе с «Мослентой» частный риелтор Евгений Коноплев. Он оценил стоимость квартир в районе Вешняки, расположенном в столице на границе Восточного и Юго-Восточного округов.

от 249 745 до 256 120
рублей

за квадратный метр стоит квартира в Вешняках

Район не уступает другим столичным «спальникам» подобного типа, но цена на квартиры здесь тем не менее невысока. Жилье в этих округах по-прежнему остается самым доступным на территории старой Москвы, отметил эксперт.

По словам Коноплева, Вешняки всегда были отдельной территорией, в том числе из-за того, что здесь нет станции метро. Местные жители вынуждены пользоваться станциями подземки «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии и «Новогиреево» желтой ветки.

Ранее были названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее дешевый вариант студии со стоимостью 225 тысяч рублей за «квадрат» находится в районе Митино.

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