Названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы

Район не уступает другим столичным «спальникам» подобного типа, но цена на квартиры здесь тем не менее невысока. Жилье в этих округах по-прежнему остается самым доступным на территории старой Москвы, отметил эксперт.

По словам Коноплева, Вешняки всегда были отдельной территорией, в том числе из-за того, что здесь нет станции метро. Местные жители вынуждены пользоваться станциями подземки «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии и «Новогиреево» желтой ветки.

Ранее были названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее дешевый вариант студии со стоимостью 225 тысяч рублей за «квадрат» находится в районе Митино.