Названа средняя цена квадратного метра новостройки в Новой Москве

При этом самые высокие цены на жилье были отмечены в поселении Внуковское — 12,8 миллиона рублей, а самые низкие в поселении Филимонковское — 7,4 миллиона рублей за квартиру.

Ранее были названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом.