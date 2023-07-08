Названа средняя цена квадратного метра новостройки в Новой Москве
Средневзвешенная цена квадратного метра новостройки в Новой Москве снизилась на 2,1 процента.
Средневзвешенная цена квадратного метра квартиры в новостройках Новой Москвы за первое полугодие 2023 года снизилась на 2,1 процента, сообщили «Известиям» эксперты компании «Бон Тон».
По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра «первички» в ТиНАО составила 226,6 тысячи рублей. В Новомосковском административном округе квартиры продаются в среднем за 10,8 миллиона рублей, в Троицком — за 8,2 миллиона рублей, рассказали специалисты.
средняя стоимость квадратного метра в ТиНАО
При этом самые высокие цены на жилье были отмечены в поселении Внуковское — 12,8 миллиона рублей, а самые низкие в поселении Филимонковское — 7,4 миллиона рублей за квартиру.
Ранее были названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом.