Названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом

Районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья к концу лета называет РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Аренды». Согласно полученным данным, в последние годы в августе сильнее всего съемное жилье дорожало в Левобережном районе столицы.

Аренда жилья в Москве регулярно начинает дорожать к концу жаркого сезона, но в некоторых районах этот рост оказывается выше, чем в среднем по рынку, отмечают эксперты. Они оценили динамику ценообразования на съемные квартиры в городе, начиная с 2020 года.

Сильнее всего в последние годы эти цены росли в Левобережном районе. Так, в 2021 году стоимость аренды жилья там в августе увеличилась на 22 процента по сравнению с июлем. В 2022-м скачок был меньше: стоимость увеличилась только на шесть процентов. В июне 2023 года снять студию или однокомнатную квартиру в этом районе можно в среднем за 43,8 тысячи рублей в месяц.

На втором месте рейтинга район Соколиная Гора, где в последние два года средняя стоимость аренды недвижимости к августу росла на семь процентов. Сейчас снять здесь студию или «однушку» можно за 43,3 тысячи рублей в месяц.

На третьей позиции в списке Северное Медведково. Там средняя цена аренды в 2021 году выросла на 14 процентов, а в 2022-м на шесть. В текущем году арендовать жилье в этом районе можно в среднем за 37 тысяч рублей в месяц.

Специалисты отмечают, что наиболее выгодное время для аренды квартир в Москве приходится на июнь-июль, однако максимальный спрос регулярно приходится именно на август из-за приближения нового делового сезона и учебного года.

Ранее были определены столичные районы с самым дешевым вторичным жильем.