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12:51, 21 декабря 2022
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Раскрыта цена нового кроссовера «Москвич 3»

Раскрыта цена нового кроссовера «Москвич 3»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Цену нового кроссовера раскрыли в пресс-службе завода «Москвич». Стало известно, что она будет начинаться от 1,97 миллиона рублей.

«Городской кроссовер "Москвич 3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич". Автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — говорится в пресс-релизе.

На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров. Отмечается, что вскоре «Москвич 3» пополнит парки такси и каршеринга.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что первая модель после возобновления работы завода — кроссовер «Москвич-3». Их продажа начнется уже в декабре текущего года.

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