Российский город обогнал Москву по ценам на жилье

Стоимость жилья в Сочи стала значительно выше, чем в Москве. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании bnMAP.pro.

Стоимость квадратного метра жилья в Сочи на 2023 год составила 548 тысяч рублей, против 317,1 тысячи рублей за квадратный метр жилой недвижимости в Москве, отметили в компании «Метриум».

Россияне все чаще стали рассматривать для покупки квартиры в Сочи из-за резкого роста внутреннего туризма и прямого авиасообщения. Недвижимость покупают как для себя, так и для сдачи ее в аренду, сообщила управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее эксперта рынка недвижимости назвали стоимость самого дорогого жилья в Москве.