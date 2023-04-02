18:49, 02 апреля 2023
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Российский город обогнал Москву по ценам на жилье
Стоимость жилья в Сочи стала выше, чем в Москве.
Фото: Michael Green / Unsplash
Стоимость жилья в Сочи стала значительно выше, чем в Москве. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании bnMAP.pro.
Стоимость квадратного метра жилья в Сочи на 2023 год составила 548 тысяч рублей, против 317,1 тысячи рублей за квадратный метр жилой недвижимости в Москве, отметили в компании «Метриум».
Россияне все чаще стали рассматривать для покупки квартиры в Сочи из-за резкого роста внутреннего туризма и прямого авиасообщения. Недвижимость покупают как для себя, так и для сдачи ее в аренду, сообщила управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.
Ранее эксперта рынка недвижимости назвали стоимость самого дорогого жилья в Москве.