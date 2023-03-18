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17:49, 18 марта 2023
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Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве

Самое дорогое жилье выставили на продажу в Москве за 1,6 миллиарда рублей.

Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве
Фото: Andrey Che / Unsplash

Стоимость самого дорого жилья премиум-класса в Москве «Известиям» назвали эксперты компании «Бон Тон». По их словам, такой лот продается в столице за 1,6 миллиарда рублей.

1,6
миллиарда рублей

стоит самое дорогое жилье в Москве в районе Раменки

За эти деньги покупателям предоставляется пентхаус площадью 687,4 квадратных метра на последней стадии строительства в районе Раменки на западе города.

Самая недорогая квартира премиум-класса продается за 15,9 миллиона рублей. Это однокомнатная квартира площадью 32,2 квадратных метра в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы.

При этом аналитики отметили, что средняя цена жилья премиум-класса в столице за год увеличилась на 24,2 процента, до 83,2 миллиона рублей.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» определили районы Москвы с самой дорогой недвижимостью.

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