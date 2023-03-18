Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве
Самое дорогое жилье выставили на продажу в Москве за 1,6 миллиарда рублей.
Стоимость самого дорого жилья премиум-класса в Москве «Известиям» назвали эксперты компании «Бон Тон». По их словам, такой лот продается в столице за 1,6 миллиарда рублей.
стоит самое дорогое жилье в Москве в районе Раменки
За эти деньги покупателям предоставляется пентхаус площадью 687,4 квадратных метра на последней стадии строительства в районе Раменки на западе города.
Самая недорогая квартира премиум-класса продается за 15,9 миллиона рублей. Это однокомнатная квартира площадью 32,2 квадратных метра в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы.
При этом аналитики отметили, что средняя цена жилья премиум-класса в столице за год увеличилась на 24,2 процента, до 83,2 миллиона рублей.
Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» определили районы Москвы с самой дорогой недвижимостью.