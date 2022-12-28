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18:36, 28 декабря 2022
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С нового года в России вырастет цена на водку

С нового года в России вырастет цена на водку
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

С нового года цена за водку вырастет с 261 рубля до 281 рубля за 0,5 литра. Цены повысятся также и на другой крепкий алкоголь. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 января 2023 года, розничная стоимость коньяка за 0,5 литра вырастет с 480 рублей до 517 рублей, бренди — с 348 рублей до 375 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года предлагается на уровне 229 рублей против 214 рублей в настоящее время, оптовая — 238 рублей против 222 рубля за 0,5 литра.

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