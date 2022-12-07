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07:34, 07 декабря 2022
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Историк назвал самые ходовые напитки в московских рюмочных

Историк назвал самые ходовые напитки в московских рюмочных
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Самые ходовые напитки в московских рюмочных назвал в беседе с «Мослентой» историк и писатель Александр Васькин. В ассортименте заведений была не только водка, но и вино, и портвейн.

«Официально приносить с собой и распивать в рюмочной было запрещено, об этом сообщали висящие на стенах объявления. Все равно приносили, разливали под столиками», — напомнил Васькин.

Кроме того, историк отметил, что выпивали в рюмочных обязательно с закуской — бутербродами. Именно по этой причине заведения часто назвали бутербродными. Там подавали именуемые в простонародье «пыжи» — это кусочек хлеба с килькой и половиной вареного яйца. Еще бутерброд мог быть с сыром, колбасой или селедкой.

Ранее москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города. Юзеры напомнили, что располагалось заведение в советское время на улице 25 Октября, нынешней Никольской.

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