Названа средняя цена подарка ко Дню учителя

Средняя цена подарка на День учителя в России составляет три тысячи рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад. Такие данные назвали опрошенные родители школьников в ходе исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

По имеющейся информации, больше всего на подарок учителю готовы потратить жители Москвы — в среднем по 3500 рублей, что на 500 рублей меньше, чем в предыдущем году. В Санкт-Петербурге эта сумма составляет 3000 рублей, Екатеринбурге — 2600, в Волгограде, Уфе и Омске — 2000 рублей.

При этом самым популярным подарком ко Дню учителя остаются цветы, на втором месте — подарочные сертификаты и конфеты, чайные или кофейные наборы. Педагогам также готовы презентовать билеты в театр, ежедневники и торты. Всего три процента респондентов рассказали, что могут подарить учителю конверт с деньгами, и один процент опрошенных готов подарить технику.

Ранее была названа средняя цена букета ко Дню учителя в Москве.