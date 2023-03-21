Названа средняя цена посуточной аренды квартиры в Москве
Аналитики назвали 3,8 тысячи рублей средней ценой посуточной аренды квартиры в Москве.
Среднюю цену посуточной аренды квартиры в Москве назвал в своем материале сервис «Суточно.ру», данные за период с 1 по 20 марта 2023 года приводит РБК. Согласно результатам исследования, снять жилье в столице можно за 3,8 тысячи рублей в сутки.
средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Москве
По словам аналитиков, цена посуточной аренды в Москве за год выросла на 17 процентов. На втором месте рейтинга по дороговизне аренды жилья на сутки оказались Нижний Новгород, где квартиру можно снять за 2,74 тысячи рублей, и Казань — с ценой 2,73 тысячи рублей. Третье место занял Санкт-Петербург с посуточной арендой жилья в 2,67 тысячи рублей.
При этом популярность этих городов у туристов падает: россияне стали чаще ездить в Дагестан, Кавказские Минеральные воды, Карелию, Байкал и в Калининград, рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Ранее были названы столичные районы с арендой квартир менее 30 тысяч рублей в месяц.